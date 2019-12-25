СК проводит проверку по факту смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука

Александру Назарчуку был 81 год.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти экс-министра сельского хозяйства Александра Назарчука. Об этом сообщили представители ведомства. Они уточнили, что глава Алтайского краевого Совета народных депутатов скончался на 82-м году жизни. Тело чиновника найдено в собственном доме в поселке Солнечный.

По факту гибели Назарчука следователи проводят проверку. Пока причина смерти не установлена. Версия с утечкой газа в доме также проверяется, однако пока никакие признаки отравления газом не установлены пресс-центр СК РФ по региону

Напомним, что Александр Назарчук родился в селе Романово в 1939 году. С 1990 года он стал депутатом сначала РСФСР, с 1993 - Госдумы России. С 1994 по 1996 года он занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия. Затем Назарчук принял решение вернуться в Алтайский край, где более 11 лет управлял краевым Советом народных депутатов.

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Фото: Следственный комитет РФ