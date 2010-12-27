СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы под Красноярском

В офисе компании “Сибзолото”, владеющей дамбой прошли обыски.

В субботу, 19 октября, в рамках возбуждения уголовного дела, Следственный комитет провел обыски в офисе Красноярского холдинга "Сибзолото. Компания владела дамбой, обрушение которой произошло утром в этот же день. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Также, следователи активно ведут работы на месте происшествия.

По предварительным данным, пока задержаний не проводилось.

По данным Ростехнадзора, золотодобывающая компания вела свою деятельность на месте происшествия легально, в соответствии с разработанным и согласованным проектом.

Как мы сообщали ранее, в Курганском районе Красноярского края на реке Сейба произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске. Вследствии обрушения погибло 15 человек и более десяти числятся пропавшими без вести.

