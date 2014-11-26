СК проверил детскую площадку в Фёдоровском сквере после жалоб

Подрядчик устранил недочеты, выявленные после ремонта.

Следователи провели проверку детской площадки "Желуди" в Фёдоровском сквере Фрунзенского района Санкт-Петербурга после жалоб местных жителей на небезопасность игровой зоны. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу.

Проверка была инициирована после обращений граждан, которые указали на недостатки в благоустройстве территории после проведённого ремонта. В осмотре площадки приняли участие сотрудники СК, представители районной администрации и активные жители. В ходе проверки установлено, что подрядчик недочеты устранил, а локация открыта для посещения.

Детская площадка "Желуди" с тематическими игровыми конструкциями была открыта после благоустройства в 2024 году. Проверка проводилась в рамках доследственного производства по факту ненадлежащего благоустройства сквера.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу