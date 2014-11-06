СК проверяет инцидент с избиением пожилой пассажирки в автобусе в Петербурге

Пенсионерка получила пинки в грудь после замечания группе подростков о поведении в салоне.

Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту нападения на пожилую пассажирку в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в общественном транспорте, когда пенсионерка сделала замечание группе несовершеннолетних о их поведении. В ответ подростки нанесли женщине пинки в грудь и подвергли ее оскорблениям. Следствием организованы проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время устанавливаются точное время и место происшествия, а также личность пострадавшей и подозреваемых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: sledcom.ru