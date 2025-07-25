СК провел обыски в АК "Ангара" после крушения самолета в Приамурье

Специалисты нашли бортовые самописцы упавшего борта, они будут доставлены в Москву.

После крушения пассажирского самолета Ан-24 российской авиакомпании "Ангара" в Амурской области в офисе эксплуатанта проведены обыски. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Восточного МСУТ Следственного комитета страны. Специалисты из надзорного ведомства изъяли летную, техническую и эксплуатационнную документацию на воздушное судно и всех членов его экипажа. Следователи на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье изымают элементы судна, представляющие следственный интерес.

Работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты Восточного МСУТ СК России, сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Сотрудниками СК России на месте фиксируются следы, изымаются элементы воздушного судна. сообщение СК по транспорту

Напомним, что расследованием причин катастрофы занимаются Следственный комитет и Межгосударственный авиационный комитет (МАК). На месте трагедии работают 20 следователей. Назначены химическая и летно-техническая судебные экспертизы. Проводится допрос сотрудников авиакомпании и аэропортов.

Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России