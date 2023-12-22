СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске

Мальчика спас прохожий.

Российские представители из Следственного комитета по Омской области проводят проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором стая бездомных собак нападает на мальчика. В кадре видно,что животные бегут за ребенком, который идет по улице. Очевидцы пояснили, что школьник шел на уроки. Инцидент произошел в административном районе Старый Кировск, когда на него напали бродячие псы. Они повалили пострадавшего, после чего ему на помощь пришел случайный прохожий.

Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ и соцсетях, о том, что 11 января во дворе многоэтажного дома на улице Мельничная в Омске на ребенка напали бродячие собаки. пресс-служба СК РФ по региону

В рамках организованной проверки надзорное ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и даст оценку ответственным лицам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте.

Фото и видео: Telegram / 112