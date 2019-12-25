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СК просит согласия у ВККС на возбуждение дел в отношении семи судей
Сегодня, 14:08
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matveyvn

СК просит согласия у ВККС на возбуждение дел в отношении семи судей

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Представление рассмотрят на заседании коллегии 27 мая.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит согласия у Высшей квалификационной коллегии судей РФ на возбуждение дел в отношении семи судей.

Представление рассмотрят на заседании коллегии 27 мая.

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Теги: следственный комитет, суд, судья
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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