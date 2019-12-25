СК просит согласия у ВККС на возбуждение дел в отношении семи судей

Представление рассмотрят на заседании коллегии 27 мая.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит согласия у Высшей квалификационной коллегии судей РФ на возбуждение дел в отношении семи судей.

Представление рассмотрят на заседании коллегии 27 мая.

Следователи хотят привлечь к уголовной ответственности судью в отставке судебного участка № 25 Нагатинского района Москвы Светлану Самгину. Она подозревается в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Судья Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светлану Мартынову подозревается в нескольких эпизодах мошенничества и фальсификации доказательств.

К ответственности за участие в ДТП хотят привлечь судью Оренбургского областного суда Геннадия Петрухова, судью Лискинского суда Воронежской области Евгения Капустина и судью Гагаринского районного суда Смоленской области Александра Сычева. Все они находятся в отставке.

Ранее на Кубани судью лишили полномочий за тост о "супертелочке".