На Кубани судью лишили полномочий за тост о "супертелочке"

На видео она описывает себя различными эпитетами — в том числе нецензурными.

В Краснодарском крае судью Переверзеву Е. А. лишили полномочий за тост о "супертелочке". Решение о лишении статуса приняла квалификационная коллегия судей Кубани.

В середине апреля в сети появилось видео, где девушка во время тоста называет себя "супертёлочкой", а также описывает себя различными эпитетами — в том числе нецензурными. Описание сообщало, что на видео себя расхваливает мировой судья из Новокубанского района Краснодарского края.

После публикации ролика квалификационная коллегия судей края объявила о начале проверки. Она рассмотрела заключение комиссии, которая проводила расследование. Решение — судья из Новокубанского района Краснодарского края Переверзева Е. А. нарушила закон о статусе судей и положений Кодекса судейской этики.

Ранее мы писали, что судья Хахалева обвиняется в нарушении трудовой дисциплины.

Видео: соцсети