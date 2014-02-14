СК просит арестовать пенсионерку, толкнувшую девочку в московском метро

Женщина решилась по покушение из-за личной неприязни к ребенку.

Государственное обвинение просит об аресте пенсионерки, толкнувшей на пути в московском метро 13-летнюю девочку. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы Следственного комитета России. Опасный инцидент зафиксирован дне 9 ноября. Известно, что пожилая женщина 1961-го года рождения подозревается в покушении на убийство несовершеннолетней. в СМИ уточнили, что на злодеяние фигурантка уголовного дела пошла из-за личной неприязни к потерпевшей. По данным от "ВЕСТЕЙ", в настоящее время девочка находится под присмотром родственников, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ.... женщина, находясь на платформе станции "Таганская" Московского метрополитена толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. пресс-служба СК РФ

Сейчас подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение.

Фото и видео: Следственный комитет России, Telegram / Столичный СК