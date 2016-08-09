Завершено почти 10-летнее банкротство петербургского "Банкирского дома"

Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве кредитной организации в связи с отсутствием имущества, требования кредиторов составили более 3 млрд рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил почти десятилетнюю процедуру банкротства АО "Акционерный коммерческий банк "Банкирский дом", контрольным пакетом акций которого владела финская компания H-Markkinointi OY. Основанием для прекращения производства стало полное отсутствие имущества и средств для дальнейших расчетов с кредиторами.

"Банкирский дом", основанный в 1994 году, занимал 401-е место в России по размеру активов по итогам 2015 года. Крупнейшим акционером (85%) выступала финская консалтинговая компания H-Markkinointi OY, принадлежавшая россиянину Евгению Лыкову, который в 2002-2007 годах был председателем правления банка.

Отзыв лицензии в 2016 году был связан с выявленной Банком России крупной недостачей наличных средств и полной утратой капитала кредитной организацией. В августе 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а в 2017 году объявил Лыкова в федеральный розыск по подозрению в хищении более 600 млн рублей из банка. Уголовное производство было прекращено в 2018 году в связи с кончиной подозреваемого.

Конкурсное производство осуществлялось Агентством по страхованию вкладов. Несмотря на попытки привлечения к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Оксаны Поплавской, взыскать с нее установленные судом 2,98 млрд рублей не удалось. Определение суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ.

