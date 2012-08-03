СК предъявил обвинения командиру самолета SSJ100, сгоревшего в Шереметьево

В "Аэрофлоте" попросили не делать преждевременных выводов.

Следственный комитет предъявил обвинения командиру экипажа SSJ100, сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая. Как пишет "РЕН ТВ" со ссылкой на источник, Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сторона защиты просит провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона на горючесть. Кроме того, будет организована проверка электро-дистанционных систем управления самолетом.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) все еще продолжают анализ особенностей конструкций и технического состояния самолета. В "Аэрофлоте" попросили не делать преждевременных выводов. Авиакомпания оказывает содействие в установлении причин аварийной посадки 5 мая, в результате которой погиб 41 человек.

Напомним, ранее Piter.TV писал, что МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе в Шереметьево.

Видео: Guardian News, DW News