Мантуров: импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года

Минпромторг рассчитывает на проведение всех необходимых сертификационных полетов и испытаний в 2023 году.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал срок начала поставок импортозамещенной версии российского самолета SSJ100. Об этом он рассказал журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".

Мантуров отметил, что в 2023 году стоит рассчитывать на проведение всех необходимых сертификационных полетов и испытаний. Также ожидается, что в 2024-м должны начаться поставки SSJ100 в российские авиакомпании.

Глава ведомства напомним, что Россия приступила к к импортозамещению в отношении SSJ еще в 2018 году,

Ранее Мантуров сообщил, что иностранные торговые предприятия не заявили об окончательном уходе с рынка РФ

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