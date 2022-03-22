Мантуров: импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал срок начала поставок импортозамещенной версии российского самолета SSJ100. Об этом он рассказал журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".
Мантуров отметил, что в 2023 году стоит рассчитывать на проведение всех необходимых сертификационных полетов и испытаний. Также ожидается, что в 2024-м должны начаться поставки SSJ100 в российские авиакомпании.
Глава ведомства напомним, что Россия приступила к к импортозамещению в отношении SSJ еще в 2018 году,
Ранее Мантуров сообщил, что иностранные торговые предприятия не заявили об окончательном уходе с рынка РФ
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