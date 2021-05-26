Мантуров: иностранные торговые предприятия не заявили об окончательном уходе с рынка РФ

Глава Минпромторга рассказал о причинах приостановки деятельности зарубежных компаний.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что иностранные торговые предприятия не заявили об окончательном уходе с внутреннего рынка РФ. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами на правительственном брифинге.

На сегодняшний день пока таких решений из предприятий торговли нам пока неизвестны. Есть экономоператоры, которые на сегодняшний день приостановили деятельность по разным причинам. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт уточнил, что основными причинами приостановки работы зарубежных компаний являются логистические проблемы. Представители иностранных фирмы продолжают выплачивать заработную плату своим сотрудникам.

Минздрав работает над мерами по ускорению регистрации потенциально дефицитных лекарств.

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