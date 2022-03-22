Сергей Глаголев объяснил, что правительство принимает антикризисные решения.

Минздрав работает над мерами по ускорению регистрации потенциально дефицитных лекарств. Такое заявление сделал на заседании комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики заместитель главы профильного ведомства Сергей Глаголев. Чиновник уточнил, что будет сформирован пакет антикризисных мер в данном отрасли. В него, в частности, войдет ускоренная регистрация потенциально дефицитных медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Минздрав сейчас работает … с одной стороны, регистрации потенциально дефицитных медизделий и лекарственных препаратов, с другой стороны, по оперативному изменению состава комплектующих фармсубстанций. Сергей Глаголев, глава Минздрава РФ

Сергей Глаголев объяснил законодателям, что в целом предпринимаемые сегодня правительственные антикризисные меры в сложных эпидемиологических условиях для лекарственных поставок и производства хорошо себя зарекомендовали.

Мишустин: Люди должны иметь возможность покупать необходимые лекарства.

Видео: Youtube/Совет Федерации