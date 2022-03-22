Мишустин: Люди должны иметь возможность покупать необходимые лекарства

Глава кабмина РФ рассказал о помощи фармацевтам.

Глава российского кабинета министров сообщил о том, что граждане страны должны иметь возможность покупать необходимые лекарства и медицинские препараты. Такого мнения чиновник призвал придерживаться коллег на заседании президиума комиссии по вопросам повышения устойчивости отечественной экономической системы в условиях западных санкций.

Это крайне важно как для населения, так и для профильного бизнеса…А также - по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В правительстве России чиновники готовят предложения по поддержке фармацевтической продукции, а также поставкам медицинских изделий. В частности, кабмин может упростить регистрацию лекарств, изменить закупочные процедуры, субсидировать процентные ставки по кредитам для производителей и дистрибьюторов.

Кабмин вдвое увеличит число регионов, получающих субсидии на создание технопарков.

Фото и видео: Правительство России