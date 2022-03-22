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Мишустин: Люди должны иметь возможность покупать необходимые лекарства

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Глава кабмина РФ рассказал о помощи фармацевтам.

Глава российского кабинета министров сообщил о том, что граждане страны должны иметь возможность покупать необходимые лекарства и медицинские препараты. Такого мнения чиновник призвал придерживаться коллег на заседании президиума комиссии по вопросам повышения устойчивости отечественной экономической системы в условиях западных санкций.

Это крайне важно как для населения, так и для профильного бизнеса…А также - по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В правительстве России чиновники готовят предложения по поддержке фармацевтической продукции, а также поставкам медицинских изделий. В частности, кабмин может упростить регистрацию лекарств, изменить закупочные процедуры, субсидировать процентные ставки по кредитам для производителей и дистрибьюторов.

Кабмин вдвое увеличит число регионов, получающих субсидии на создание технопарков.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, лекарства, медицина, михаил мишустин, фармацевтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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