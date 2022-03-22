Кабмин вдвое увеличит число регионов, получающих субсидии на создание технопарков

Российское правительство вдвое увеличит число регионов, получающих государственные субсидии на создание технопарков и промышленных парков. Такое заявление сделал на заседании президиума, посвященному вопросам повышения устойчивости отечественной экономики в условиях западных санкций. Михаил мишустин напомнил коллегам, что к текущему моменту по РФ данная возможность имеется в десяти субъектах, в которых регистрируется наиболее сложная социально-экономическая обстановка.
Предполагается увеличить это число вдвое.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Российский премьер Михаил Мишустин призвал защитить внутренний рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Правительство подготовило новый пакет предложений по поддержке экономики России.
Фото и видео: Правительство России
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