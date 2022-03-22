Кабмин вдвое увеличит число регионов, получающих субсидии на создание технопарков

Михаил Мишустин сообщил, что сейчас возможности есть у 10 регионов.

Российское правительство вдвое увеличит число регионов, получающих государственные субсидии на создание технопарков и промышленных парков. Такое заявление сделал на заседании президиума, посвященному вопросам повышения устойчивости отечественной экономики в условиях западных санкций. Михаил мишустин напомнил коллегам, что к текущему моменту по РФ данная возможность имеется в десяти субъектах, в которых регистрируется наиболее сложная социально-экономическая обстановка.

Предполагается увеличить это число вдвое. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский премьер Михаил Мишустин призвал защитить внутренний рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Правительство подготовило новый пакет предложений по поддержке экономики России.

Фото и видео: Правительство России