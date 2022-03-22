Правительство подготовило новый пакет предложений по поддержке экономики России

В кабмине РФ рассказали о готовящихся антикризисных мерах.

Российское правительство подготовило новый пакет предложений по поддержке экономической системы России. С соответствующим заявлением выступил на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики страны при кабинете министров Михаил Мишустин.

За неделю сформирован еще один пакет предложений, он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник рассказал о том, что план первоочередных действий одобрен кабмином еще неделю назад. Сейчас власти страны оперативно готовят изменения в законы и нормативные акты, выходящие практически в ежедневном режиме. Кабмин намерен достроить государственную программу, которая должна стимулировать разработку конструкторской документации на предприятиях.

В ЕАЭС повысят порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах до 1000 евро.

Фото и видео: Правительство России