В ЕАЭС повысят порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах до 1000 евро

Решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии. Оно вступит в силу до 1 октября 2022 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями объявил о повышении порога беспошлинной покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до 1000 евро.

Решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии. Оно вступит в силу до 1 октября 2022 года. Таким образом, порог беспошлинной покупки товаров в онлайн-магазинах вырастет сразу на 800 евро. Кроме того, вес посылки должен составлять не больше 31 кг.

Мишустин напомнил, что этот вопрос обсуждался на совещании у президента РФ. По его словам, важно предоставить людям право выбора. Повышение порога позволит россиянам и дальше осуществлять покупки в зарубежных онлайн-магазинах, тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами МИР.

Ранее мы сообщили, что Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам, несмотря на санкции.

Видео: Правительство России