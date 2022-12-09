Жители Северо-Запада каждую третью сделку с недвижимостью в Сбере оформляют без ипотеки

Растет популярность электронных сервисов Сбера, которые позволяют совершать неипотечные сделки.

Каждую третью сделку с недвижимостью в Сбербанке в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) люди заключают за свои средства – без использования ипотеки. При этом растет популярность электронных сервисов Сбера, которые позволяют совершать неипотечные сделки: в банке готовят договор, направляют документы на электронную регистрацию и обеспечивают безопасный расчёт после перехода права собственности.

За десять месяцев текущего года сервисом Сбера "Электронная регистрация" от Домклик для неипотечных сделок жители Северо-Запада воспользовались 25,8 тысяч раз, это на 10 тысяч больше, чем за этот же период в 2022 году, услугу "Безопасные расчёты" от Домклик выбрали 18,2 тыс. раз – рост в два раза. Для тех, кто хочет воспользоваться сразу двумя услугами работает сервис "Регистрация и расчёты" – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами дешевле, чем если оформлять их по отдельности. За десять месяцев данной услугой в СЗФО воспользовались более десяти тысяч раз. В сделке могут участвовать только физлица и со стороны покупателя, и со стороны продавца. Услуга подойдёт тем, кто продаёт/покупает вторичку землю или дом с участком.

Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки:

– Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и cможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

– Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку.

– Помогут зарегистрировать переход права собственности за 2 дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Фото: unsplash