Петербуржцам рассказали, как защитить свои права, если покупка в онлайне оказалась некачественной

Меняются ли права потребителей при покупке в онлайн-магазине, как вернуть некачественный или неподошедший товар.

За последние 5 лет число онлайн-покупателей в России выросло вдвое. Главными причинами покупать онлайн россияне считают возможность сравнить цены, сэкономить силы, которые бы потребовались на поездку в магазин, возможность сделать покупку из любого места и в любое время. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Юрист Юлия Осичанская подчеркнула, что права потребителя не меняются в зависимости от способа покупки товара. Возврат может быть по двум причинам: товар с браком или товар не подошел. Когда товар качественный, и он не подошел по какой-то причине, но претензий к качеству товара нет, покупатель может отказаться от такого товара в любой момент до его доставки и после доставки в течение 7 дней. При этом товар не должен быть вскрыт, должна быть сохранена целостность упаковки, товарный вид, и покупатель должен сохранить все чеки.

Если продавец в момент доставки товара не уведомил покупателя письменно, что у него есть 7 дней на возврат товара, то покупатель имеет право вернуть товар в течение трех месяцев. Если же покупатель не вскрыл товар перед курьером, а открыл покупку позже, и товар оказался бракованным, надо обратиться к продавцу. Сначала сфотографировать или снять видео товара со всех ракурсов, а затем написать продавцу претензию. Если продавец отказывается вернуть товар, назначается экспертиза. Эксперты устанавливают, когда и по какой причине появился брак.

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