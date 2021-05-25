Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам, несмотря на санкции

По словам Мишустина, в условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам.

Россияне должны иметь возможность покупать привычные товары, несмотря на санкции. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Этим вопросом должно заняться правительство России совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. По словам Мишустина, в условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств.

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что в стране достаточно запасов сахара и гречки. Она попросила россиян не поддаваться панике. Ажиотаж на определенные категории товаров ведет к дестабилизации товаропроизводящей сети.

В этом году в России посевы гречихи увеличатся в среднем на 50 тысяч гектаров. Кроме того, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что отгрузки сахара идут без перебоев. Заводы работают круглосуточно.

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