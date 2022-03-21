По его мнению, "Украина едва ли похожа на то, о чем говорят в СМИ".

Жители США не получают объективной информации о событиях на Украине. Действия России в рамках военной спецоперации по защите Донбасса носят оборонительный характер. К таким выводам пришел бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун. Об этом он сказал в интервью Real American"s Voice.

По его мнению, "Украина едва ли похожа на то, о чем говорят в СМИ". Он считает, что украинская территория использовалась для размещения ракетных блоков двойного пуска. Там расположены биолаборатории, где раньше велась разработка "бог знает какой чумы", чтобы обрушить её на русский народ. Стоун подчеркнул, что действия Путина не являются наступательными.

Бывший советник Дональда Трампа отметил, что заявления американских политиков о необходимости поддержать демократию на Украине звучат лицемерно. Киевских властей сложно назвать демократами.

Ранее мы сообщили, что военные РФ нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки наемников в Ровно.

Видео: Real America"s Voice News