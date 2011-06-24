Военные РФ нанесли удар ракетами по центру подготовки наемников в Ровно

Уничтожено более 80 наемников и националистов.

Военные РФ нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки наемников в Ровненской области. Об этом в ежедневном видеообращении сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Атака состоялась ночью 21 марта. Центр подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка оказался под обстрелом высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования. Уничтожено более 80 наемников и националистов.

Кроме того, Конашенков рассказал, что ВС РФ уничтожили 216 беспилотников. Выведены из строя 1 506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня.

Видео: Минобороны РФ