Конашенков: ВС РФ уничтожили 216 беспилотников

Выведены из строя 1 506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков выступил с отчетом на брифинге. По последним данным, российским Вооруженным силам (ВС) удалось уничтожить 216 беспилотников.

Выведены из строя 1 506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, российские военные уничтожили 180 ракетных комплексов, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 284 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее мы сообщили, что в Минобороны США прокомментировали применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал". Глава военного ведомства Ллойд Остин не считает, что это является фактом, меняющим ситуацию.

Видео: Минобороны РФ