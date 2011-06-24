Минобороны США Остин не считает применение РФ ракет "Кинжал" фактом, меняющим ситуацию

Накануне российские военные нанесли удар по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов в Никольской области Украины.

Применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" не является фактом, меняющим ситуацию. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Я не думаю, что это (гиперзвуковое оружие) само по себе кардинально изменит ситуацию. Ллойд Остин, министр обороны США

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов в Никольской области Украины. В процессе были задействованы гиперзвуковые ракеты "Кинжал". На эту базу осуществлялись поставки топлива для украинской бронетехники.

Ранее мы сообщили, что экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стрингера".

Видео: YouTube / Face the Nation