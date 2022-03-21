  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:22
149
RipeHarvest Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стрингера"

0 0

Расстояние между вертолетом и ракетой было очень маленьким.

В Минобороны РФ сообщили об уклонении российского вертолета Ми-24 в районе Днепра от прямого попадания выпущенной украинскими военными ракеты.

Группа Ми-24 получила задание расчистить один из украинских аэродромов. Там должны были высадиться десантники с вертолетов Ми-8. Когда они пролетали над Днепром по ним выпустили около 14-15 американских ракет Stringer. Расстояние между вертолетом и ракетой было очень маленьким.

Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигатели, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты.

Олег Есман, командир экипажа

Есман подчеркнул, что ракеты взорвалась в районе хвостовой балки и перебила блоки. Управление вертолета вышло из строя. Отказали автопилот и приборы. Несмотря на это, вертолет смог продолжать вести огонь.

Ранее мы сообщили, что подразделения российских ВДВ вытеснили нацбатальоны из пригорода Киева.

Видео: Telegram/SHOT

Теги: всу, ми-24, россия, стрингер, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии