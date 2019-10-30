В СК сообщили о новом телефонном мошенничестве

Злоумышленники просят перевести средства им на счет, чтобы получить компенсацию по несуществующему уголовному делу.

В Следственном комитете предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества. В ведомстве сообщили, что злоумышленники представляются сотрудниками госструктур.

Мошенники сообщают, что человек признан потерпевшим по уголовному делу по факту фальсификации лекарств и биодобавок. Чтобы получить компенсацию, звонящие требуют перевести крупную сумму на их счет.

Чаще всего жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста. В Следственном комитете попросили россиян обращаться в правоохранительные органы. Ранее Генпрокуратура сообщила о новом виде мошенничества с банкоматами.

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