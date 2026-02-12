СК попросит арестовать подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Молодой человек в настоящее время задержан.

Российские следователи намерены ходатайствовать в судебной инстанции об аресте 17-летнего подозреваемого в стрельбе, произошедшей на территории техникума в городе Анапа. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы СК РФ о Краснодарскому краю. В профильном ведомстве заметили, что ведут уголовное дело по пунктам "б", "е", и "и" части 2 статьи 105, а также части 3 статьи 30, пунктах "а", "б", "е", "и" в части 2 статьи 105 и части 1 статьи 226 УК РФ. Речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, хищении оружия.

Напомним, что огонь в Анапском индустриальном техникуме был открыт днем 11 февраля. Предполагаемым стрелком оказался местный студент. Юноша ранил несовершеннолетнего учащегося, сотрудницу техникума и 55-летнего сотрудника охраны. В результате последний скончался от полученных травм. Региональная прокуратура края поставила на контроль ход и результаты данного расследования.

При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали три человека.

Фото и видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю