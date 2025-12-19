При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали три человека

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел 11 февраля. По предварительной информации, в холле одного из городских техникумов 17-летний подросток открыл стрельбу из неустановленного оружия. Сообщается о трех пострадавших. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник техника.
На месте работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств. Подросток был задержан после того, как сам решил сдаться правоохранителям. Устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы задержанного. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Уфе завели дела после стрельбы в гимназии.
Видео: Telegram / ЧП Анапа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все