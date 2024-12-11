СК показал видео задержания главы администрации Северодонецка

Николай Моргунов подозревается по нескольким статьям УК РФ.

Глава администрации города Северодонецка в Луганской Народной Республике Николай Моргунов задержан по подозрению в разбое и похищении человека.Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. В надзорных органах добавили, что операция по задержанию чиновника происходила при силовой поддержке УФСБ РФ. Фигурант обвиняется по части 2 статьи 209, пункту "а" части 4 статьи 162 и пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ.В СК РФ указали, что задержанный с мая 2014 года ранее принимал активное участие в формировании и поддержке вооруженной группы.

Николай Моргунов обладал информацией обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, а также об их владельцах, финансовом состоянии обеспеченных жителей. Данные сведения чиновник отправлял участникам бандитского формирования для организации похищения людей, хищения их имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение. В настоящее время ведется расследование, включающее в себя уголовные дела за 11 убийств, шести фактах похищения местного населения, четырех разбойных нападениях, двух случаях вымогательства и хищении чужого имущества на общую сумму, превышающую шесть миллионов 200 тысяч рублей. Правоохранительные органы арестовали главаря преступной организации и участников ОПГ.

Следствием установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Николаем Моргуновым. Они также по тем или иным причинам были к нему негативно настроены к главе города. В ряде случаев подозреваемый не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал его к расправе над оппонентами.

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Фото и видео: Следственный комитет России