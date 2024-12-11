В Петербурге будут судить семейную пару за мошенничество с путевками

На счета супругов переводилась часть стоимости путёвок в виде туристического и детского кешбека, однако вскоре они отменяли бронирование, и им возвращались полные суммы за билеты и услуги.

Как сообщила прокуратура Петербурга, в Смольнинский районный суд передано уголовное дело против супружеской пары, являющихся генеральными директорами компаний ООО "КП" и ООО "ОСР". Их обвиняют в мошеннических действиях, совершенных с использованием служебного положения.

Следственный комитет утверждает, что в период с августа 2020 по октябрь 2022 года обвиняемые приобрели туристические поездки по разным регионам России в рамках программы лояльности национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

На счета супругов переводилась часть стоимости путёвок в виде туристического и детского кешбека, однако вскоре они отменяли бронирование, и им возвращались полные суммы за билеты и услуги.

Таким образом, злоумышленникам удалось незаконно присвоить более 105 миллионов рублей. Суд приступит к рассмотрению дела и примет решение относительно дальнейшей судьбы обвиняемых.

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Фото: Piter.TV