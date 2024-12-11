СК опубликовал видео допроса подростка-поджигателя из Курска

Юноша раскрыл подробности преступления.

Следственный комитет России по Курской области опубликовал видеозапись с допроса мальчика, пытавшегося поджечь школу в региональном центре. Несовершеннолетний юноша объяснил, как именно он совершал правонарушение. В настоящее время в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статья за покушение на осуществление террористического акта.

Я ударил по лобовому стеклу машины, потом я оказался на территории школы. Я побежал к главному входу, там я разбил стекло и без проблем выбежал на улицу, покинул территорию школы речь 16-летнего подростка

Напомним, что утром 10 января подросток с молотком ворвался в образовательное учреждение. Гость разбил входную дверь, после чего выбежал на улицу. Сотрудник охраны не смог остановить посетителя. Убегая, школьник бросил сумку. Позже следователи нашли в ней два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Фигурантом расследования стал ученик местной школы под номером 40.

Крымчанина обвиняют в убийстве рабочего, которого он столкнул с третьего этажа.

Фото и видео: Следственный комитет РФ по региону