Крымчанина обвиняют в убийстве рабочего, которого он столкнул с третьего этажа

Преступление совершено в октябре прошлого года.

Местный житель из Алушты предстанет перед судебной инстанцией за убийство коллеги, которого он столкнул с балкона третьего этажа. Соответствующей информацией со СМИ чрез социальные сети поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю. В надзорном ведомстве добавили, что криминальный эпизод произошел в ночь на 12 октября 2024 года. В ходе бытового конфликта 36-летний мужчина избил жертву, после чего столкнул потерпевшего вниз.

Рабочий из Алушты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого на строительном объекте пресс-служба СК РФ по полуострову

Тело погибшего позже обнаружил работодатель. Мужчина посчитал, что строитель сам упал с высоты, однако в ходе дальнейшего следствия оперативниками были установлены обстоятельства трагедии. Позже фигурант расследования был отправлен под стражу. В текущий момент материалы уголовного дела переданы на изучение по существу в суд.

В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве через маркетплейс.

Фото и видео: Следственный комитет по Крыму и Севастополю