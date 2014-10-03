СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале

Женщина считает свое задержание несправедливым.

Приемная мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика считает свое задержание несправедливым. Об этом журналистам рассказали представители Следственного комитета по Свердловской области. Соответствующее заявление подозреваемая по уголовному делу сделала в ходе допроса. Ролик с данного мероприятия опубликован в социальных сетях надзорного ведомства по региону.

Я считаю, что это несправедливо.... подозреваемая

Напомним, что утром в понедельник 26 июня начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика. По словам его приемной матери, ребенок самостоятельно ушел в неизвестном направлении из квартиры дома, расположенного на улице Симферопольской в Екатеринбурге.В поисковых мероприятиях принимали участие около полутора тысяч граждан.К текущему моменту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за убийство малолетнего. Предположительно, 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена. Однако позже местную жительницу задержали в связи с ее "причастностью к исчезновению ребенка". Утром тело погибшего мальчика было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.

Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мёртвым.

Фото и видео: Telegram / СУ СК России по Свердловской области