Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мёртвым

Полиция нашла тело ребенка, которого искала три дня.

Утром 29 июня в Екатеринбурге правоохранительные органы нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Мальчика специалисты искали на протяжении трех дней. Согласно данным от местного информационного портала E1.RU, смерть несовершеннолетнего наступила еще в декабре 2022 года. В настоящее время полиция задержала по подозрению в преступлении опекуна ребенка Веронику Наумову. СМИ утверждает, что во время допроса женщина призналась в совершенном. Она также рассказала силовым структурам о том, где спрятала труп. Фигурантка расследования задержана. Следователи ранее говорили о том, что обстоятельства дела свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина. Подозреваемой стала преподаватель семейной школы "Лукоморье". Она объяснила, что для начала спрятала тело ребёнка в спортивную сумку, после чего вынесла в гаражи рядом с домом. Жительница Екатеринбурга добавила, что смерть мальчикам наступила из-за несчастного случая.

В Telegram-канале SHOT рассказали о том, что одна из групп поискового отряда "Прорыв" обнаружила стойкий "запах". На это место сразу же были вызваны сотрудники МВД с собакой. Они обнаружили тело пропавшего мальчика. Вероника Наумова скрывала факт исчезновения ребенка, выкладывая в социальные сети фотографии мальчика. Однако в понедельник опекунша пришла в полицию и заявила, что Далер сбежал. Она уточнила, что мальчик так дедал и раньше. В ТГ-канале узнали о том, что от 34-летней Наумовой сбежал её предыдущий воспитанник. Он обвинил женщину в издевательствах, в том числе над маленьким Далером. Напомним, что в общей сложности в семье было шестеро детей — трое своих и трое, находящихся под опекой. Всех несовершеннолетних накануне изъяли органы опеки, после чего поместили в одно из социальных учреждений города.

Пропавшего десятилетнего мальчика нашли в Колпино.

Фото и видео: Telegram / SHOT