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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в аквапарке

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Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек.

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в аквапарке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 1 апреля на улице Щербакова. Поступило сообщение о возгорании в сауне на цокольном этаже здания. По предварительной информации, площадь огня составила 50 квадратных метров.

Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовали 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелась кровля цеха на территории промышленной площадки.

Видео: МЧС России

Теги: аквапарк, екатеринбург, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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