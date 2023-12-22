Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек.

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в аквапарке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 1 апреля на улице Щербакова. Поступило сообщение о возгорании в сауне на цокольном этаже здания. По предварительной информации, площадь огня составила 50 квадратных метров.

Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовали 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелась кровля цеха на территории промышленной площадки.

Видео: МЧС России