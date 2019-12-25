Пропавшего десятилетнего мальчика нашли в Колпино

Волонтёры нашли десятилетнего мальчика, который пропал без вести в понедельник, 12 июня, в Колпино. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Добровольцы искали ребёнка 2 дня по приметам: рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы. В день пропажи мальчик был одет в красную футболку, джинсы и кеды.
Сейчас ребёнок передан родителям. Отряд благодарит всех участников поисков.
Ранее мы сообщили о том, что отряд "ЛизаАлерт" открыл инсталляцию о пропавших детях в "Севкабель порту".
Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер
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