Пропавшего десятилетнего мальчика нашли в Колпино

Ребёнка разыскивали двое суток.

Волонтёры нашли десятилетнего мальчика, который пропал без вести в понедельник, 12 июня, в Колпино. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Добровольцы искали ребёнка 2 дня по приметам: рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы. В день пропажи мальчик был одет в красную футболку, джинсы и кеды.

Сейчас ребёнок передан родителям. Отряд благодарит всех участников поисков.

Ранее мы сообщили о том, что отряд "ЛизаАлерт" открыл инсталляцию о пропавших детях в "Севкабель порту".

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер