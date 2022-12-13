Отряд "ЛизаАлерт" открыл инсталляцию о пропавших детях в "Севкабель порту"

Мероприятие посвятили прошедшему накануне Международному дню пропавших детей.

Волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" организовали в пространстве "Севкабель Порт" инсталляцию "Город взрослых", посвящённую Международному дню пропавших детей. Он прошёл накануне, 25 мая.

Как подчеркнула куратор отряда "Лиза Алерт" по Петербургу и Ленобласти Алина Зверева, дата отсылает к ответственным и страшным поиска, которые волонтёры ведут каждый день. Выставка состоит из трёх комнат, которые познакомят посетителей с историями пятилетнего мальчика, заблудившегося в лесу, утонувшего четырёхлетнего ребёнка и семилетней девочки, которая пропала после того, как ушла с незнакомой женщиной. По словам поисковиков, инсталляция иллюстрирует 3 самых частных причины исчезновения несовершеннолетних.

Вход на выставку свободный. Её можно посетить с 10:00 до 22:00.

Ранее мы сообщили о том, что в Центральном районе Петербурга прошел социальный эксперимент с похищением детей.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер