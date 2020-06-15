СК опроверг факт смерти стрелявшего по полицейским в Москве

Несколько часов назад мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции возле гостиницы "Салют".

Следственный комитет опроверг факт смерти стрелявшего по полицейским в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

Официальный представитель ведомства Юлия Иванова заявила, что стрелок, открывший стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве жив. Источник РБК в ГУ МВД сообщил, что нападавшим является 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он стрелял из газового пистолета МР-79-8Т.

Возбуждено уголовное дело по статье 317-ой УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). По данной статье злоумышленник должен понести наказание. Ему грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что неизвестный обстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве.

Видео: Telegram/112

Фото: Telegram/Baza