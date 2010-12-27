Следком опроверг новость об изнасиловании петербургской школьницы пятью мужчинами

Согласно информации, опубликованной в СМИ, 17-летнюю школьницу изнасиловали четверо мужчин, потом оставили в сугробе, а после этого ее еще изнасиловал таксист.

Следственный комитет опроверг новость, опубликованную во многих СМИ. Согласно этой новости, 17-летнюю школьницу изнасиловали четверо мужчин, оставили в сугробе, а после этого ее еще изнасиловал таксист.

19 февраля 2019 года в ряде средств массовой информации, со ссылкой на неизвестные источники, были опубликованы несоответствующие действительности данные о том, что ночью в Санкт-Петербурге школьница была изнасилована 5 мужчинами. Сведений о совершении указанного преступления в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу не имеется. Главное следственное управление СК РФ по городу

Информация была опубликована в jодной из групп соцсети "ВКонтакте", затем её подхватили СМИ.

Фото: Piter.TV