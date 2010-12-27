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Следком опроверг новость об изнасиловании петербургской школьницы пятью мужчинами
Сегодня, 17:08
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nastya960

Следком опроверг новость об изнасиловании петербургской школьницы пятью мужчинами

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Согласно информации, опубликованной в СМИ, 17-летнюю школьницу изнасиловали четверо мужчин, потом оставили в сугробе, а после этого ее еще изнасиловал таксист. 

Следственный комитет опроверг новость, опубликованную во многих СМИ. Согласно этой новости, 17-летнюю школьницу изнасиловали четверо мужчин, оставили в сугробе, а после этого ее еще изнасиловал таксист. 

19 февраля 2019 года в ряде средств массовой информации, со ссылкой на неизвестные источники,   были опубликованы несоответствующие действительности данные о том, что ночью  в Санкт-Петербурге  школьница была изнасилована 5 мужчинами. Сведений о совершении указанного преступления в ГСУ  СК России по Санкт-Петербургу не имеется.

Главное следственное управление СК РФ по городу

Информация была опубликована в jодной из групп соцсети "ВКонтакте", затем её подхватили СМИ. 

Фото: Piter.TV

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Теги: изнасилование, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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