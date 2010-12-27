Четверо мужчин изнасиловали и оставили в сугробе 17-летнюю петербурженку

В снегу ее нашел таксист и еще раз изнасиловал.

В Петербурге полиция расследует жуткое дело, в котором 17-летнюю девушку изнасиловали пятеро мужчин. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 27-летний мужчина познакомился со школьницей в социальных сетях. После уроков он пригласил ее покататься на машине, напоил алкоголем и отвез к себе домой, где находились его трое знакомых. Так как девушка была в сильном опьянении, мужчины вчетвером надругались над ней. Затем 27-летний злоумышленник вынес несовершеннолетнюю на улицу и оставил в сугробе.

Школьницу в снегу увидел проезжавший мимо 36-летний таксист. Казалось бы, хорошо, что он ее заметил, и она не замерзла. Но водитель затащил девочку в машину, изнасиловал и затем оставил на автобусной остановке. И только утром прохожие вызвали врачей. Девушка заболела пневмонией из-за долгого нахождения на улице.

По предварительным данным источник, в изнасиловании обвиняется только таксист. А вот 27-летнему мужчине, который напоил, изнасиловал позволил своим друзьям надругаться над девочкой, а после оставил в сугробе, обвиняется по статье "оставление в опасности".

Ранее в Петербурге у 14-летней наркоманки нашли в телефоне видео "групповушки в комнатушке" с ее участием.

Фото: Piter.TV