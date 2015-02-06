  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У 14-летней наркоманки нашли в телефоне видео "групповушки в комнатушке" с ее участием
Сегодня, 10:45
36
nastya960

У 14-летней наркоманки нашли в телефоне видео "групповушки в комнатушке" с ее участием

0 0

18-летних парней с видео ищут сотрудники полиции. Их привлекут к уголовной ответственности за вступление в половые отношения с лицом, не достигшим 16 лет.

В Петербурге сотрудники полиции задержали 14-летнюю наркозавивисимую девочку, в телефоне которой нашли шокирующие фото и видео. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, сотрудники полиции Калининского района 18 февраля около пяти часов вечера задержали несовершеннолетнюю за хранение наркотиков. При досмотре у подозреваемой изъяли телефон, в котором нашли ужасающие фото и видео. На кадрах сотрудники полиции увидели, как 14-летняя задержанная занимается групповым сексом с двумя 18-летними парнями.

Личности парней уже установили и теперь их ищут. Молодых людей привлекут к ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

 

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: групповуха, малолетка, наркоманка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий