У 14-летней наркоманки нашли в телефоне видео "групповушки в комнатушке" с ее участием

18-летних парней с видео ищут сотрудники полиции. Их привлекут к уголовной ответственности за вступление в половые отношения с лицом, не достигшим 16 лет.

В Петербурге сотрудники полиции задержали 14-летнюю наркозавивисимую девочку, в телефоне которой нашли шокирующие фото и видео. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, сотрудники полиции Калининского района 18 февраля около пяти часов вечера задержали несовершеннолетнюю за хранение наркотиков. При досмотре у подозреваемой изъяли телефон, в котором нашли ужасающие фото и видео. На кадрах сотрудники полиции увидели, как 14-летняя задержанная занимается групповым сексом с двумя 18-летними парнями.

Личности парней уже установили и теперь их ищут. Молодых людей привлекут к ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Фото: Piter.TV