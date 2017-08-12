СК не будет возбуждать дело из-за сломанной руки Френкеля

Журналиста назвали провокатором.

В четверг, 27 августа, стало известно, что Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту сломанной руки корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля во время голосования по поправкам в Конституцию.

Сотрудники СК назвали журналиста систематическим провокатором. Эксперты провели экспертизу и выяснили, что рука была сломала вследствие "падения с высоты собственного роста". Помимо этого к экспертизу приобщили материал, согласно которому журналист довольно часто провоцирует конфликтные ситуации, в том числе 11 января 2017 года, когда Френкель решил не реагировать на замечания полиции и мешал проведению митинга у Исаакиевского собора.

Ранее мы писали, что за конфликт на УИК суд оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 500 рублей.

Фото: Piter.TV