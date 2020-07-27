За конфликт на УИК суд оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 500 рублей

В суде постановили, что журналист сопротивлялся сотруднику полиции.

Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности журналиста издания "Медиазона" Давида Френкеля. Его признали виновным по статье КоАП РФ о неповиновении сотруднику полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов Петебурга.

Суд считает, что 30 июля, исполняя свой профессиональный долг в качестве аккредитованного журналиста на территории УИК №2191, Френкель вмешался в избирательный процесс и создал помехи для голосования. Было установлено, что журналист "провоцировал конфликтную ситуацию в некорректной вызывающей форме".

Таким образом, своими действиями Френкель учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении УИК №2191, повлекший нарушение социальной дистанции между гражданами, а также помехи к участию избирателями в голосовании, так как доступ участников к месту выдачи бюллетеней был затруднен. Председателем УИК №2191 были неоднократно сделаны замечания, которые Френкель проигнорировал и продолжал свои действия. говорится в сообщении.

Кроме того, Френкель отказался проследовать в отдел полиции, "упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции". Свою вину он не признал. Журналисту назначили штраф в размере 500 рублей.

Напомним, инцидент полностью попал на видео. После случившегося у корреспондента диагностировали перелом. В Следственном комитете сомневаются, что это сделал полицейский.

Видео: Владимир Моложеня / Telegram