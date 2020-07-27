За конфликт на УИК суд оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 500 рублей

Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности журналиста издания "Медиазона" Давида Френкеля. Его признали виновным по статье КоАП РФ о неповиновении сотруднику полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов Петебурга.
Суд считает, что 30 июля, исполняя свой профессиональный долг в качестве аккредитованного журналиста на территории УИК №2191, Френкель вмешался в избирательный процесс и создал помехи для голосования. Было установлено, что журналист "провоцировал конфликтную ситуацию в некорректной вызывающей форме".
Таким образом, своими действиями Френкель учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении УИК №2191, повлекший нарушение социальной дистанции между гражданами, а также помехи к участию избирателями в голосовании, так как доступ участников к месту выдачи бюллетеней был затруднен. Председателем УИК №2191 были неоднократно сделаны замечания, которые Френкель проигнорировал и продолжал свои действия.
говорится в сообщении.
Кроме того, Френкель отказался проследовать в отдел полиции, "упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции". Свою вину он не признал. Журналисту назначили штраф в размере 500 рублей.
Напомним, инцидент полностью попал на видео. После случившегося у корреспондента диагностировали перелом. В Следственном комитете сомневаются, что это сделал полицейский.
Видео: Владимир Моложеня / Telegram
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