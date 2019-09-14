СК усомнился в том, что полицейский сломал руку Френкелю

Сотрудники следственного комитета заказали экспертизу, чтобы выяснить, как именно журналист сломал руку на избирательном участке в ходе конфликта. Об этом сообщило издание Znak.com.
В рамках доследственной проверки СК получит достоверные ответы на вопросы от экспертов о механизме образования полученных травм.
Напомним, что 30 июня журналист Давид Френкель в ходе конфликта с членами комиссии на избирательном участке сломал руку. Журналисту потребовалась операция.
Инцидент с журналистом Давидом Френкелем на петербургском УИК: всё, что известно на данный момент.
Фото: pixabay
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