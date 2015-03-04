СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев

Следственный комитет России рассматривает теракт как одну из версий взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник "Времени героев", майор Заур Гурциев. Соответствующее заявление сделала пресс-служба регионального управления надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что на данном этапе есть основания для предположения о том, что преступление было совершено с применением самодельного взрывного устройства. Ведется расследование по уголовным статьям за убийство двух лиц общеопасным способом и незаконное приобретение взрывных устройств.

Второй жертвой трагедии стал 29-летний знакомый военнослужащего. Мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не был трудоустроен. Прошлой ночью ночью мэр города Иван Ульянченко заявил общественности, что при взрыве возле дома на улице Чехова погибли двое. Утром 29 мая глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что один из погибших — ветеран специальной военной операции Заур Гурциев.

Два человека погибли при взрыве в Ставрополе.

Фото и видео: СК РФ по Ставропольскому краю