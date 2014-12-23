Два человека погибли при взрыве в Ставрополе. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на главу города Ивана Ульяненко.
Инцидент произошел рядом с жилым домом на улице Чехова. По предварительным данным, взорвалось неизвестное устройство. В результате происшествия погибли двое мужчин.
Также сообщается, что внешних повреждений жилого дома нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее мы сообщали, что мощный взрыв произошел на дизельном заводе в Мексике.
Видео: СУ СК России по Ставропольскому краю
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