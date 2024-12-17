Светлана Петренко раскрыла подробности расследования.

Причиной взрыва, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник, стало заложенное в самокат взрывное устройство. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко в социальных сетях. Известно, что опасное транспортное средство находилось вблизи подъезда многоэтажного здания по Рязанскому проспекту в столице. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. В настоящее время известно о том, что мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом повредилось остекление с первого по третий этаж дома, также выбило стекла в здании, расположенном напротив.

Напомним, что Игорь Кириллов родился в Костроме. Далее он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Погибший носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден золотой звездой Героя Труда. На момент гибели Игорю Кириллову было 54 года. Военнослужащий регулярно проводил брифинги, на которых сообщал общественности новые сведения о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на украинской территории.

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека.

Фото и видео: Следственный комитет России