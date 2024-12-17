Сообщается, что одним из погибших был начальник войск РХБЗ.

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой в экстренных службах.

По информации источника, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. В результате инцидента повреждена входная дверь подъезда, а также выбиты стекла первого по третий этажи. На месте происшествия работает следственная группа.

Позже в СМИ появилась информация, что одним из погибших был начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. На месте происшествия работает следственная группа. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

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Видео: Telegram / SHOT