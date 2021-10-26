СК назвал две версии взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, жил один и состоял на учете у врача-нарколога.

Следственный комитет России рассматривает две версии взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, проживал один и состоял на учете у врача-нарколога, так как злоупотреблял алкогольными напитками. По данным ведомства, мужчина отказался от предоставления газоснабжения в квартире более десяти лет назад.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. из сообщения СК России

Напомним, взрыв бытового газа произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате ЧП оказались разрушены четыре квартиры. С места происшествия в медучреждение были доставлены пять человек с различными травмами, включая несовершеннолетних. На данный момент двое находятся в тяжелом состоянии. В дальнейшем от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на рынке Владивостока произошел крупный пожар.

Видео: СК России